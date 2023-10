Martin terminou as 26 voltas em 39.40,045 minutos, batendo o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 0,253 segundos, com o sul-africano Brad Binder (KTM) relegado de segundo a terceiro por ter excedido os limites de pista na última volta.

Com estes resultados, Bagnaia soma 389 pontos, mais 13 do que Martin, quando faltam três corridas para o final do campeonato.

