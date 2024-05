Na quinta ronda do campeonato, o pódio em Le Mans foi totalmente Ducati: Martín levou a melhor sobre outro espanhol, Marc Márquez, segundo, a escassos 0,445, com o italiano Francesco Bagnaia, atual bicampeão do mundo, em terceiro, a 0,585.

No 'palco' das 24 Horas de Le Mans, agendadas para o próximo mês, 'Martinator' executou um plano perfeito, ao vencer a corrida sprint e hoje fazer o mesmo ao longo de 41.23,709 minutos.

"Vencer duas vezes aqui em Le Mans é o melhor e o mais perfeito dos fins de semana", admitiu o vencedor no Circuito Bugatti.

Martín partiu da 'pole position', mas acabou por ceder cedo a liderança a Bagnaia, que partiu em segundo, e os dois foram batalhando pela liderança durante grande parte da corrida.

A menos de 10 voltas (de 27) do fim, Márquez, que já tinha feito o mesmo no sprint, juntou-se aos dois, numa recuperação digna de filme, ao sair de 13.º para se intrometer na luta pelo primeiro lugar.

Com as bancadas ao rubro, e um novo recorde de assistência da prova, segundo a organização, Martín impôs-se e solidificou a liderança do Mundial, num final 'apertado' e decidido por margens mínimas.

Martín soma agora 129 pontos, contra 91 de Bagnaia e 89 de Márquez e Enea Bastianini (Ducati), enquanto Miguel Oliveira, que hoje abandonou, é 14.º, com 23.

O português de 29 anos, que tinha sido 11.º na corrida de sábado, teve problemas na sua Aprilia, ao serviço da Trackhouse Racing, e engrossou o lote de pilotos que não concluíram em Le Mans.

O luso, natural de Almada, tinha partido de 12.º, a melhor qualificação esta temporada, e seguia em oitavo quando foi chamado às boxes, na 16.ª volta, com um problema no pneu traseiro.

A próxima ronda do Mundial é o Grande Prémio da Catalunha, agendado para 26 de maio, e uma corrida que Miguel Oliveira venceu em 2021.

