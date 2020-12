O técnico dos encarnados desvalorizou o erro cometido pelo argentino na segunda-feira, que deu origem ao golo do Marítimo, na vitória das 'águias' (2-1) no Funchal, e garantiu mesmo que se não houver qualquer impedimento físico jogará "ele e mais dez".

"Depois daquele lance, fez talvez um dos melhores jogos no Benfica, o que dá sinal de que [o erro] não o afetou no jogo e muito menos vai afetar amanhã [quinta-feira]. É um jogador de seleção, sabe o valor dele e que aquilo acontece aos melhores. Tem de estar preparado. Não sei como está do ponto de vista físico, mas se estiver bem clinicamente, amanhã é ele e mais dez", assumiu o treinador.

Jesus só não garantiu 'de caras' a titularidade do argentino porque, frisou, no momento em que fazia, no Seixal, a antevisão da partida com os polacos, ainda não tinha visto o jogador após o regresso do Funchal, uma vez que os titulares fizeram apenas treino de recuperação na terça-feira.

Contingências da carga de jogos a que os 'encarnados' estão obrigados, e que o técnico prefere, porque se só jogasse uma vez por semana "era sinal que só estava numa competição", mas que obrigará a fazer alguma rotatividade frente aos polacos.

"Mas não muito. Está na minha cabeça, mas só depois do treino sei se posso fazer algumas modificações. Algumas tenho mesmo de fazer. Quantas, não sei. Os jogadores é que me vão dizer. Ainda não treinei com eles depois do Marítimo, só hoje é que vou saber e com algumas indicações do departamento médico tomar opções em relação àqueles que possam estar mais ou menos carregados", explicou.

Independentemente das alterações no onze, certa é a convocatória de Darwin Núñez, porque "já há uma semana consecutiva que vem a treinar", apesar de ter estado infetado com o novo coronavírus.

Julian Weigl e Taarabt "também já deram negativo", revelou o técnico, enquanto Nuno Tavares "está clinicamente apto" e é mais uma opção para os próximos encontros.

"São jogadores que, à partida, vão dar-me mais soluções, não só para amanhã, mas para os futuros jogos. Para dar rotatividade aos jogadores é preciso ter opções para o fazer. Estamos a falar de jogadores importantes para aumentar a qualidade da equipa", assumiu Jorge Jesus.

O Benfica recebe na quinta-feira o Lech Poznan, no Estádio da Luz, em partida da quinta jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, que pode 'carimbar' a passagem aos dezasseis avos de final em caso de vitória sobre os polacos.

SYL // AJO

Lusa/Fim