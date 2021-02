O clube lisboeta refere, em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet, que Jorge Jesus está "em repouso, em casa, sob acompanhamento por parte do departamento médico do Benfica e do corpo clínico do Hospital da Luz, não apresentando o seu estado de saúde qualquer critério de gravidade".

De acordo com o Benfica, Jorge Jesus "deverá regressar às suas rotinas de trabalho na próxima semana", pelo que "não marcará presença" no jogo frente ao Vitória de Guimarães, à semelhança do que aconteceu nos encontros com o Sporting e com o Belenenses SAD, este último numa altura em que ainda não estava confirmada a infeção.

O Benfica, que anunciou em 29 de janeiro que Jorge Jesus apresentava um quadro clínico de infeção respiratória provocada por SARS-CoV-2, recebe na sexta-feira a equipa minhota, a partir das 19:00.

Segundo o comunicado divulgado nessa data pelo clube, Jorge Jesus, de 66 anos, teve sete testes negativos à infeção pelo novo coronavírus nas duas semanas anteriores, mas "exames complementares de diagnóstico (...) indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus".

AO // RPC

Lusa/Fim