Em conferência de imprensa de antevisão do encontro da 10.ª jornada da I Liga, o técnico frisou que "os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados", porque "não existe nenhuma equipa, tirando exceções, que deixe os adeptos descansados", uma vez que, frisou, "os jogos ganham-se com muita dificuldade".

"Nós, Benfica, para ganharmos jogos temos de sofrer. Nem sempre conseguimos vitórias com um 'score' [resultado] superior para dar esse descanso. Já tivemos este ano, mas nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes não vai e amanhã [sábado] sei que também não vai acontecer", atirou.

E entre os motivos pelos quais Jorge Jesus acredita que a equipa vai ter de sofrer para bater o Estoril está a boa organização dos 'canarinhos', "uma equipa que defende bem", com "uma linha de seis defesas" e que vai causar "imensos problemas", motivo pelo qual "não vai ser fácil ter supremacia" na vista à Amoreira.

"Podes ter supremacia em termos de posse de bola, de controlo de jogo, mas não vais arranjar tantas situações assim para fazer golos como possa, depois, o resultado ser dilatado. Vai ser um jogo muito próximo, de poucos golos, não tenho dúvida nenhuma", analisou o treinador dos 'encarnados'.

Jesus lembrou que "o importante é o Benfica arranjar soluções para [superar] uma linha de seis defesas" do Estoril, no plano teórico, uma vez que, devido à curta distância entre os jogos com o Vitória de Guimarães e com o Estoril, os jogadores "fizeram só treino de recuperação, não fizeram treino tático".

No entanto, o técnico lembrou que essa é uma dificuldade de todas as equipas que estão nas competições europeias, e não exclusiva do Benfica, motivo pelo qual não retira qualquer pressão de obter um bom resultado na visita ao Estoril.

"Aconteça o que acontecer amanhã [sábado] no jogo, isto não é desculpa de nada. Isto é aquilo onde o Benfica quer estar. E se fosse possível, era jogar dia a dia, também era bom, é sinal que está em todas. Portanto, o que temos de fazer é trabalhar em cima do teórico e estarmos preparados para o que vai acontecer", assumiu.

O Benfica visita o Estoril no sábado, às 19:00, em partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com arbitragem de João Pinheiro (AF Braga), no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira (Estoril).

A equipa orientada por Jorge Jesus lidera o campeonato, com mais um ponto do que Sporting e FC Porto, mas o Estoril "tem tantas derrotas como o Benfica, apenas uma", conforme lembrou o técnico das 'águias', e segue em quarto lugar na classificação do campeonato.

SYL // NFO

Lusa/Fim