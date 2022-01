O bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 foi o único a conseguir chegar à discussão das medalhas, entre os oito portugueses previstos para entrar em ação no último dia do torneio, após vencer todos os três combates, dois na 'poule' A e um nas meias-finais.

No primeiro combate, Jorge Fonseca derrotou o mongol Khangal Odbaatar por 'ippon' em 1.19 minutos, apurando-se para os quartos de final, onde derrotou o georgiano Giorgi Beriashvili por duplo 'waza-ari' ('ippon').

Nas meias-finais, o judoca do Sporting precisou apenas de 13 segundos para derrotar o norte-americano L.A. Smith III por 'ippon' e garantir, no mínimo, a medalha de prata no GP de Portugal da Federação Internacional de Judo.

Na mesma categoria do olímpico português, João Pires ficou pela ronda preliminar, eliminado pelo georgiano Omar Sauri ('ippon' em 1.09 minutos), enquanto Diogo Brites 'caiu' no primeiro combate, frente ao croata Marko Kumric ('waza-ari') e Ailton Cardoso cedeu com o norte-americano L.A. Smith III ('ippon' em 1.27 minutos).

Em -90 kg, Miguel Rato teve um teste positivo à covid-19 e não compareceu no 'tatami' para defrontar o moldavo Iurie Mocanu, enquanto Anri Egutidze, judoca do Benfica, que ficou isento da primeira ronda, perdeu com o moldavo Dorin Gotonoaga, por 'ippon', a nove segundos do final do combate.

No setor feminino, em -78 kg, a olímpica Patrícia Sampaio, isenta na primeira ronda, foi eliminada pela italiana Alice Bellandi, por 'waza-ari', aos 3.33 minutos do 'golden score', enquanto, na mesma categoria, Carolina Paiva teve um teste positivo à covid-19 e não compareceu para o combate com a uzebeque Iriskhon Kurbanbaeva.

O GP Portugal da IJF decorre em Almada, desde sexta-feira, e termina hoje após o bloco de finais das categorias de -90 kh, -100 kg e +100 kg masculinos e -78 kg e +78 kg femininos, que tem início a partir das 17:00.

No primeiro dia do torneio, que se realiza pela primeira vez em Portugal, a seleção portuguesa conquistou uma medalha de ouro, por Carolina Costa (-48 kg) e duas de bronze, por Joana Diogo (-52 kg) e Telma Monteiro (-57 kg).

