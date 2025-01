"A carreira futebolística de Jorge Fernandes prosseguirá na principal liga da Arábia Saudita. O Al Fateh encetou negociações com a Vitória Sport Clube, Futebol SAD e chegou a acordo para a transferência imediata do defesa-central de 27 anos", referem os vimaranenses no site oficial, sem divulgarem mais informações relativas ao acordo.

O jogador encerrou um ciclo de quatro épocas e meia ao serviço do conjunto vimaranense, pelo qual marcou três golos em 107 jogos oficiais, distribuídos pelo principal campeonato luso, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga e pela Liga Conferência.

Titular nos primeiros oito jogos oficiais da época 2024/25, a maioria da qualificação para a fase de liga da Liga Conferência, o futebolista contraiu uma luxação no ombro direito frente ao AVS (derrota por 1-0), em 25 de agosto, e voltou à competição em novembro, tendo realizado o último jogo pelos minhotos na derrota com o Elvas (2-1), para os oitavos de final da Taça de Portugal, em 12 de janeiro.

Formado no FC Porto, Jorge Fernandes disputou um encontro pela equipa principal 'azul e branca', na temporada 2017/18, antes de somar 37 partidas pelo Tondela, entre 2017/18 e 2018/19, e 22 desafios pelos turcos do Kasimpasa, na época 2019/20, sempre por empréstimo dos 'dragões'.

O jogador despediu-se do clube vimaranense numa nota publicada na rede social Instagram, em que agradeceu aos adeptos do clube vimaranense "uma história com altos e baixos, com vitórias e aprendizagens, com alegrias mas também tristezas, com aplausos e com críticas", que promete gravar "na memória e no coração".

"Obrigado às gentes de Guimarães, às gentes do Vitória. Poucas serão as palavras para descrever o que sinto por esta cidade e este clube. Foi uma honra e um privilégio lutar por vós dentro do retângulo, um orgulho ter a braçadeira do 'rei'. Agora serei mais um 'conquistador' do lado de fora a apoiar", escreveu.

