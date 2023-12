"Apesar de o grande objetivo estar alcançado, não nos desviamos do nosso caminho. É mais um jogo, a seleção nacional obriga-nos a uma seriedade, empenho e respeito totais", disse Jorge Braz, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Na antevisão do encontro de quarta-feira, marcado para as 18:00 locais (14:00 em Lisboa), da última jornada da Ronda de Elite de apuramento para o Mundial2024, Jorge Braz reafirmou a vontade de fechar a qualificação só com vitórias.

"Estamos a preparar o jogo da mesma forma como preparámos os outros cinco, com enorme seriedade. Reunimos toda a informação da Geórgia, estamos muito atentos à equipa que eles vão apresentar. Está tudo preparado e estamos com muita vontade de jogar e fechar a qualificação com os 18 pontos", disse.

O treinador português analisou o adversário, que considerou ser "uma equipa difícil, com uma série de jogadores naturalizados que apresenta um nível muito alto".

"A Geórgia tem tido uma variabilidade de jornada para jornada, em função das convocatórias. É uma equipa que, ao longo dos cinco jogos e precisamente no jogo frente a Portugal, tem marcado sempre golos quando joga com os quartetos georgianos. Esses jogadores são muito mais rigorosos do ponto de vista tático, agarram-se muito mais à organização coletiva. Têm um bom treinador, a equipa sabe bem o que faz, especialmente nos esquemas táticos", afirmou.

Com a presença no Mundial garantida, Portugal lidera o Grupo E desta Ronda de Elite, com 15 pontos, mais seis que a Finlândia, que ocupa o segundo posto e vai disputar o play-off de acesso ao Mundial, enquanto Geórgia e Arménia têm três pontos.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo. Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde sairão os últimos dois qualificados europeus para o torneio, que se disputará no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 06 de outubro.

Depois de ter vencido a Finlândia por 5-0, na penúltima jornada de apuramento, a seleção lusa, que viajou no sábado, treina hoje pela terceira vez no Tbilisi Sports Palace, na véspera de fechar a Ronda de Elite.

Portugal venceu a última edição do Campeonato do Mundo, em 2021, ao derrotar na final a Argentina, por 2-1, numa competição que decorreu na Lituânia.

AO // VR

Lusa/Fim