"Será um bom momento competitivo para terminar esta semana de trabalho. O nosso grande objetivo é preparar adequadamente o jogo com a Bielorrússia e ir afinando a estratégia. Essencialmente, queremos ser nós próprios", começou por dizer o Jorge Braz, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na quinta-feira, em Rio Maior, contra os helvéticos, liderados pelo português João Freitas Pinto, os lusos querem aproveitar o momento para melhorar e "especificar algumas coisas", com vista ao embate com os bielorrussos, agendado para Yerevan, na Arménia, em 07 de março.

"Para este jogo com a Suíça a nossa ambição é ser Portugal. Simultaneamente, queremos especificar algumas coisas para o jogo frente à Bielorrússia. Todos os momentos são oportunidades de melhoria, todos os dias. O nosso nível de exigência é esse", expressou.

A equipa das 'quinas', campeã do mundo, soma três vitórias no Grupo 4, com nove pontos, enquanto a Lituânia e Bielorrússia, que se enfrentam por duas vezes no início de março, têm zero.

Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes oito segundos classificados vão a um play-off.

O país anfitrião da competição ainda não é conhecido.

