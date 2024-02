Thompson, 40.º do ranking mundial, derrotou o vencedor do último Estoril Open, atualmente no 12.º posto da hierarquia mundial, por 6-3 e 7-6 (7-4), em duas horas e três minutos.

Para Thompson, de 29 anos, este foi o primeiro título de um torneio ATP, depois de ter perdido duas vezes a final em 's-Hertogenbosch, em 2019 e 2023.

No final de uma semana perfeita para Thompson, o australiano ainda conquistou o torneio de pares, ao lado do compatriota Max Purcell.

Os australianos derrotaram o equatoriano Gonzalo Escobar e o cazaque Aleksandr Nedovyesov, por 7-5 e 7-6 (7-2), em uma hora e 39 minutos.

Ruud, que eliminou o português Nuno Borges nos quartos de final, continua sem ganhar qualquer título desde que venceu no Estoril em 2023, sendo a terceira final perdida desde então, uma das quais em Roland Garros.

NFO // NFO

Lusa/Fim