Em comunicado, a Football Writers' Association informou que o jogador do Liverpool reuniu mais de 25% dos votos, superando a concorrência de Kevin De Bruyne (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United) e dos colegas de equipa Virgil van Dijk e Sadio Mané.

"Sinto-me lisonjeado por receber este prémio. Basta olhar para os vencedores deste prémio no passado, alguns dos quais com quem tive o privilégio de jogar, como Steven Gerrard, Luis Suárez ou Mo Salah, para se ter noção do quão prestigiante é este prémio", afirmou Henderson.

Henderson, que ajudou o Liverpool a conquistar o título inglês 30 anos depois, fez questão de partilhar o prémio com todos os colegas de equipa, frisando que, na sua carreira, nunca conquistou "nada sozinho".

"Recebo este prémio em nome de todo o plantel, porque, sem eles, não estaria em condições de receber esta distinção. Estes rapazes fizeram de mim um melhor jogador, um melhor líder e uma melhor pessoa", expressou o médio, de 30 anos, que sucedeu a Raheem Sterling, avançado do Manchester City que recebeu o prémio na época passada.

Além dos cinco jogadores mais votados, outros 10 futebolistas também receberam votos por parte dos membros da FWA: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Alisson (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Sergio Aguero (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Danny Ings (Southampton), Jack Grealish (Aston Villa), James Madison (Leicester) e Jonny Evans (Leicester).

O prémio de melhor futebolista para a FWA começou a ser atribuído em 1948, tornando-se, desde então, uma das distinções mais prestigiantes no futebol de Inglaterra.

