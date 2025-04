O internacional sub-21, de 19 anos, lesionou-se no domingo, no jogo da equipa B dos bracarenses diante da Sanjoanense, da Liga 3, tendo sofrido "uma rotura total do tendão aquiliano direito".

"O jogador será submetido a uma intervenção cirúrgica e terá pela frente um período de recuperação nunca inferior a oito meses", acrescentou o clube, através do site oficial.

Jónatas Noro, que se estreou recentemente na seleção portuguesa de sub-21, não poderá ser opção para o selecionador Rui Jorge para o Campeonato da Europa da categoria, que irá disputar-se na Eslováquia, em junho deste ano.

O jovem tem alinhado sobretudo pela equipa secundária dos minhotos, mas já foi chamado por Carlos Carvalhal várias vezes aos trabalhos da equipa principal, pela qual conta com três jogos esta temporada, entre campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga.

GYS // MO

Lusa/Fim.