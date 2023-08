A lista de 10 nomeados é encabeçada por Vingegaard, vencedor da Volta a França e dominador na primeira metade do ano, por Evenepoel, campeão do mundo de contrarrelógio e vencedor da Liége-Bastogne-Liège, da Clássica San Sebastián e de etapas no Giro e na Vuelta, e Van Der Poel, campeão do mundo de fundo e vencedor da Paris-Roubaix e da Milão-Sanremo.

Os três ciclistas são os nomes mais fortes ao prémio, numa tabela que inclui ainda os eslovenos Primoz Roglic (Jumbo-Visma), campeão da Volta a Itália, e Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo no Tour e vencedor da La Flèche Wallonne, da Amstel Gold Race e da Volta a Flandres, entre outros triunfos.

A tabela inclui também os belgas Wout van Aert (Jumbo-Visma), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), os britânicos Adam Yates (UAE Emirates) e Thomas Pidcock (INEOS), e ainda o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek).

O prémio será atribuído em 24 de outubro e foi, em 2022, para Remco Evenepoel, num ano em que foi campeão do mundo e venceu a Volta a Espanha.

