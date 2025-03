"Feliz aniversário, Paulo! Estou contigo hoje e sempre. Cometeste um erro... as tuas desculpas foram sinceras... e a tua punição é, claramente, muito severa. És o homem certo para o OL [Olympique Lyonnais] e vamos continuar. Vamos, OL!", escreveu John Textor na quarta-feira, dia de aniversário de Paulo Fonseca.

A decisão do Comité Disciplinar da Liga francesa em punir o treinador português por largo tempo, com uma suspensão até 30 de novembro por intimidar o árbitro no jogo entre Lyon e Brest, foi conhecida na quarta-feira.

Além da suspensão dos bancos do técnico luso, de 51 anos, o treinador não poderá entrar no balneário da equipa do Lyon até 15 de setembro, antes, durante e depois dos jogos, após "se atirar ao árbitro" Benoit Millot, encostando-lhe a cabeça.

"O Comité deplora que, mais uma vez, uma personalidade da Ligue 1 tenha adotado este comportamento. Fonseca é um treinador deste campeonato, acima de tudo um educador, e nem é preciso dizer que esta atitude é estritamente incompatível com os seus deveres", declarou o presidente do Comité Disciplinar, Sébastien Deneux.

A sanção pode ainda ser alargada às competições europeias, mas essa "é uma decisão que compete à Federação Francesa de Futebol".

No dia do incidente, Paulo Fonseca pediu desculpas pelo gesto, admitindo que errou, e o próprio clube 'lyonnais' anunciou que iria sancionar o técnico internamente.

A vitória de domingo em casa com o Brest (2-1) deixou os 'gones' no sexto lugar, com 39 pontos, a quatro pontos dos postos de acesso à Liga dos Campeões.

