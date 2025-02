Um dia depois de vencer em sprint, com uma distância de 10 quilómetros, Boe conquistou o título em perseguição, de 12,5 quilómetros, com 18 em 20 no tiro, gerindo depois o avanço de 30 segundos sobre os perseguidores, vencendo à frente do norte-americano Campbell Wright, também segundo no sprint.

No resort suíço em Lenzerheide, o norueguês isolou-se na lista de biatletas com mais medalhas de ouro em Mundiais, acima dos 11 do compatriota Ole Einar Björndalen e do francês Martin Fourcade.

Aos 31 anos, de resto, Boe soma já mais 10 títulos, a contar com as estafetas, para um total de 22, acima dos 21 de Björndalen, retirado em 2018, perseguindo o recorde de 95 ouros do compatriota, entre Taças do Mundo, Mundiais e Jogos Olímpicos -- atualmente, soma 90.

O detentor de cinco ouros olímpicos anunciou, em janeiro, que terminaria a carreira no final da temporada, na última etapa da Taça do Mundo, 'em casa', em Oslo, e até lá poderá conquistar mais dois títulos em Campeonatos do Mundo e sete na Taça.

SIF // JP

Lusa/Fim