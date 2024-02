Depois de já ter conquistado o ouro nas provas individual e de sprint, desta feita o atleta de 30 anos somou um 20.º título mundial na prova de pelotão, subindo o total de medalhas em Mundiais para 38, contra 45 de Bjorndalen, a maior 'lenda' do biatlo.

O letão Andrejs Rastorgujevs foi hoje segundo, somando a primeira medalha da carreira em campeonatos do Mundo, aos 35 anos, com o francês Quentin Maillet a ficar com o bronze e a negar o pódio a Tarjei Boe, irmão mais velho do campeão e hoje quarto.

Boe, que já soma oito medalhas em Jogos Olímpicos, terá agora de esperar para 'desempatar', com os próximos Mundiais agendados para 2025.

A França dominou os mundiais, com 13 medalhas, seis delas de ouro, e bateu o recorde de um país numa mesma edição, que era de 11, e também gaulês, estabelecido em 2016.

