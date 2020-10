"A Liga Portugal, após uma reunião onde esteve o Presidente Pedro Proença, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, acordou com estas entidades a realização de mais dois jogos-teste com público, já na próxima jornada da Liga NOS", informa o organismo em comunicado.

A Liga de clubes indica que, além do Santa Clara--Sporting, cuja presença de adeptos já tinha sido autorizada, também o Tondela-Portimonense, agendado para sexta-feira, no Estádio João Cardoso, bem como o Farense-Rio Ave, que tem lugar domingo, no Estádio Algarve, "terão acesso de público às bancadas, no máximo de 15% da lotação dos estádios".

"Esta escolha teve como critério a avaliação da situação epidemiológica regional dos locais onde estão situados os diferentes estádios", justifica.

A Liga compromete-se ainda, "à semelhança do que aconteceu nos outros três testes-pilotos já realizados", a cumprir com todas as determinações da Direção-Geral da Saúde relativas à pandemia de covid-19 e a assegurar que "as regras sanitárias e de distanciamento são cumpridas".

"O uso de máscara será obrigatório e no estádio haverá vários dispensadores de álcool-gel para que os adeptos estejam em total segurança", acrescenta.

Na segunda-feira, a entidade reunirá com as autoridades de saúde, "para apresentação dos relatórios e balanço dos jogos deste fim de semana e definição dos próximos passos", conclui a nota.

