O Benfica lidera a I Liga com 84 pontos, mais dois do que o FC Porto, e uma vitória diante do último classificado e já despromovido Santa Clara, no Estádio da Luz, dá o 38.º título aos 'encarnados', embora um empate também possa servir, se os 'dragões' não superarem uma diferença de menos 11 golos.

Em caso de igualdade pontual e face ao empate no confronto direto entre 'águias' e 'dragões', o critério seguinte de desempate será a diferença entre golos marcados e golos sofridos, com o Benfica a ter 79-20 e o FC Porto a registar 70-22.

A receção do FC Porto ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, decorrerá também ao mesmo tempo do embate entre Portimonense e Arouca, tendo em conta que os vimaranenses, com 53 pontos, e os arouquenses, com 51, ainda concorrem pelo quinto lugar.

A diferença entre a quinta e a sexta posições significa a entrada apenas na terceira ou ainda na segunda pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa, numa luta em que o Arouca tem vantagem, em caso de igualdade de pontos, sobre o Vitória de Guimarães.

A 34.ª jornada da I Liga está quase toda concentrada no sábado, com seis jogos, mas a ronda abre na sexta-feira, com os jogos Rio Ave-Famalicão (19:00) e Vizela-Sporting (21:15).

No sábado, já depois da decisão do título, a partir das 18:00 e numa tarde de futebol que começa ao 12:45, com o Gil Vicente-Casa Pia, e prossegue às 15:30, com o Desportivo-Chaves-Boavista e Estoril Praia-Marítimo, a Liga 'encerra' a partir das 20:30.

Com o campeão decidido e, provavelmente, em festejos, caberá ao Sporting de Braga e ao despromovido Paços de Ferreira o último jogo da edição 2022/23 da I Liga, a partir das 20:30, no Municipal de Braga.

Programa da 34.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 maio.

Rio Ave -- Famalicão, 19:00.

Vizela -- Sporting, 21:15.

- Sábado, 27 maio:

Gil Vicente -- Casa Pia, 12:45.

Desportivo de Chaves -- Boavista, 15:30.

Estoril Praia -- Marítimo, 15:30.

Portimonense -- FC Arouca, 18:00.

FC Porto -- Vitória de Guimarães, 18:00.

SL Benfica -- Santa Clara, 18:00.

SC Braga -- Paços de Ferreira, 20:30.

RPM // MO

Lusa/Fim