Jogo entre Paços de Ferreira e Benfica com lotação esgotada O jogo entre Paços de Ferreira e Benfica, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, vai ter lotação esgotada, informou hoje em comunicado o clube pacense, no dia em que os bilhetes foram colocados à venda.





"O FC Paços de Ferreira informa que já não há bilhetes disponíveis no estádio Capital do Móvel para o encontro com o SL Benfica", pode ler-se na nota informativa partilhada pelo emblema pacense nas suas redes sociais.

Os bilhetes para o jogo de domingo, exclusivamente para as bancadas topo sul (20 euros) e central (30), começaram hoje a ser vendidos e esgotaram durante o dia, confirmando o interesse do jogo junto dos muitos adeptos 'encarnados' no norte do país.

A bancada topo sul, normalmente afeta aos clubes visitantes, já tinha sido 'reservada' pelo Benfica, que terá pedido a totalidade dos cerca de 1.900 lugares.

O estádio Capital do Móvel tem uma lotação a rondar os 9.000 espetadores.

O Paços informa ainda que "não é permitida a entrada de adereços de outros clubes na Porta 1", destinada aos sócios e adeptos do emblema nortenho.

O Benfica, líder isolado do campeonato, visita o Paços de Ferreira, atual 15.º classificado, no domingo, a partir das 17:30, em jogo da 18.ª jornada, a primeira da segunda volta do campeonato.

