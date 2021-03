Caso o jogo se realizasse em Inglaterra, os alemães do Leipzig teriam de respeitar no regresso uma quarentena de 10 dias, em conformidade com as diretrizes das autoridades, com vista à contenção da epidemia provocada pelo novo coronavírus.

No jogo da primeira mão, que também se disputou na Arena Puskas, em Budapeste, o Leipzig, na condição de visitado, perdeu por 2-0, com os golos do Liverpool, equipa na qual alinha o avançado português Diogo Jota, a serem marcados por Salah, aos 53 minutos, e Sadio Mane, aos 58.

