"Dada a situação excecional provocada pelo mau tempo em grande parte da península ibérica, que provocou o encerramento do aeroporto de Barajas, em Madrid, e a impossibilidade de ter o relvado em ótimas condições de jogo, LaLiga, após contactar os clubes (...) solicitou o adiamento do jogo", lê-se no sítio oficial da Liga espanhola na Internet.

Segundo a mesma fonte, "durante os próximos dias vai ser anunciada uma nova data, entre os dias disponíveis no calendário competitivo".

O Atlético de Madrid, do avançado português João Félix, lidera o campeonato espanhol, com 38 pontos em 15 jogos, mais dois pontos do que o rival Real Madrid, que soma 36, com mais dois jogos disputados, enquanto os bascos ocupam o nono lugar, com 21, em 18.

A capital espanhola despertou hoje coberta por uma espessa manta de neve, dificultando a mobilidade na região, devido à suspensão da atividade do aeroporto de Barajas, à interrupção na circulação dos autocarros e cortes pontuais no metropolitano.

JP // JP

Lusa/Fim