Em causa estão os incidentes verificados no final da vitória do Fenerbahçe em casa do Trabzonspor (3-2), da Liga turca de futebol, em 17 de março, que ficou marcada por uma invasão do campo e confrontos entre jogadores e adeptos vindos das bancadas.

O incidente ocorreu após o apito final no estádio do Trabzonspor, com um adepto a encaminhar-se para os jogadores da equipa derrotada para o agredir, com outros a seguirem-se e confrontos entre as duas partes a iniciarem-se.

Imagens mostram socos trocados, um adepto a ameaçar um jogador com uma bandeirola de canto, o guarda-redes do Fenerbahçe, Livakovic, esmurrado na face, entre outros casos.

O defesa nigeriano Osayi-Samuel desferiu um soco num desses adeptos, que entrou em campo com o rosto mascarado.

Outros dois jogadores do Fenerbahçe, incluindo o defesa neerlandês Jayden Oosterwolde, autor de um pontapé no mesmo adepto, e dois funcionários do clube também foram convocados pelo conselho disciplinar, refere a federação turca.

Um treinador adjunto do Trabzonspor também comparecerá perante o conselho disciplinar por envolvimento nos distúrbios, que provocaram fortes reações na Turquia, três meses após um violente ataque a um árbitro por parte de um dirigente.

Treze adeptos do Trabzonspor foram detidos na sequência dos incidentes, tendo cinco sido colocados em prisão preventiva.

O secretário-geral do Trabzonspor, Kemal Ertürk, exigiu na semana passada que esses adeptos "detidos injustamente" fossem "libertados o mais rapidamente possível".

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, reagiu na altura na rede social Instagram classificando o ato de "uma violência absolutamente inaceitável", que não tem lugar no futebol, quer seja dentro quer seja fora de campo.

APS // AJO

Lusa/Fim