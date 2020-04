Jogadores da NBA vão receber os salários na totalidade em 15 de abril Os jogadores da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) vão receber os salários na totalidade em 15 de abril, apesar da competição estar suspensa há cerca de um mês, face à pandemia da covid-19, revelou hoje o organismo. desporto Lusa desporto/jogadores-da-nba-vao-receber-os-salarios-na_5e8f796e167deb31ca0dbdc0





A NBA e a Associação Nacional de Jogadores de Basquetebol estão a dialogar há várias semanas sobre eventuais reduções nos vencimentos dos atletas durante a suspensão da competição, interrompida em 11 de março, no mesmo dia em que Rudy Gobert, dos Utah Jazz, foi o primeiro basquetebolista da liga norte-americana a testar positivo ao novo coronavírus.

A maioria dos jogadores da NBA recebem o ordenado nos dias 1 e 15 de cada mês, contudo, não está garantido que no primeiro dia do próximo mês os salários não sejam afetados, visto que a temporada poderá ser encurtada ou até mesmo cancelada.

A NBA anunciou hoje também que Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Trae Young (Atlanta Hawks) e os antigos atletas Billups e Paul Pierce são quatro dos oito designados que vão desafiar-se no torneio virtual denominado H.O.R.S.E., a ser transmitido pelo canal norte-americano ESPN, no domingo.

O H.O.R.S.E é um jogo no qual os jogadores descrevem o lançamento que vão fazer antes de executar, sendo que estão proibidos os 'dunks' [afundanços].

Se o lançamento entrar no cesto, o oponente direto deve repetir o mesmo gesto, se não conseguir marcar, é penalizado com uma letra da palavra H.O.R.S.E. O primeiro jogador a acumular as cinco letras perde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil. Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes e 13.956 casos de infeções confirmadas. Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.

