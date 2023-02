Num documento a que a Lusa teve hoje acesso, os 23 atletas disseram que a dívida está avaliada em 80,5 mil dólares, pouco mais de 75 mil euros.

"Nós, jogadores da seleção nacional de Angola de futebol de sub-17, em representação do país, estivemos presentes no Campeonato do Mundo no Brasil, em 2019. Durante o tempo em que estivemos na competição, a FAF não fez os pagamentos referentes às diárias, semanas de treino e prémios de qualificação de jogos, de duas vitórias conquistadas pela seleção na referida competição", lê-se no documento.

No torneio mundial, a seleção angolana de futebol passou a fase de grupos e acabou por ser eliminada nos oitavos de final pela Coreia do Sul.

