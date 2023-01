As 'leoas' foram derrotadas por 5-0 no Estádio da Luz, no sábado, em desafio da Taça de Portugal, numa partida em que "tudo correu mal", comentou a técnica 'leonina', na Academia de Alcochete, mas vão "obviamente dar uma resposta" e "melhorar em vários aspetos".

"Ninguém gosta de perder por um resultado tão expressivo, nem de trabalhar depois desse resultado. Não é fácil, mas senti que as jogadoras estão determinadas para dar outra resposta", afirmou Mariana Cabral na antevisão do encontro de quarta-feira.

A necessidade de dar uma "resposta diferente", de resto, esteve presente em todo o discurso da treinadora, que admitiu que o resultado de sábado terá "alguma influência neste jogo", por ser "pesado", mas frisou que a abordagem das 'leoas' "será semelhante", apesar de a Taça da Liga, ao contrário da Taça de Portugal, ser disputada com eliminatórias a duas mãos.

"Sabemos que nada ficará decidido na quarta-feira, mas, se me perguntam se vamos ao Seixal colocar um autocarro [em frente à baliza], seguramente que não vamos. O que vamos é tentar fazer aquilo que entendemos que é a melhor estratégia para o jogo, que tem muito a ver com a nossa forma de jogar, de atacar, fazer com que as nossas equipas evoluam e as jogadoras cresçam", asseverou Mariana Cabral.

No mesmo sentido, a defesa central Bruna Lourenço revelou que os trabalhos da equipa, nos poucos dias que medeiam os dois encontros, incidiram em "corrigir aquilo que não correu bem", além de "recuperar o ânimo e procurar dar uma resposta já no próximo jogo", uma vez que o desempenho de sábado "não transpareceu a qualidade" da equipa.

"Ter uma segunda mão permite gerir as coisas de outra forma, mas nós vamos entrar para dar uma resposta diferente neste jogo e, claro, fazer o melhor para procurar um resultado positivo para nós", assumiu a jogadora 'leonina'.

O Sporting visita o Benfica na quarta-feira, em partida da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga feminina de futebol com início marcado para as 19:45, no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

A segunda mão está prevista para 08 de fevereiro, na Academia Sporting, em Alcochete.

As duas equipas defrontaram-se no sábado, no Estádio da Luz, nos quartos de final da Taça de Portugal, eliminatória a uma mão que a equipa orientada por Filipa Patão venceu por 5-0.

As 'leoas' não vencem as 'águias' desde 26 de setembro de 2021, quando golearam as rivais, em Alcochete, por 5-1, na 2.ª jornada da I Liga de 2021/22, e perderam todos os últimos cinco confrontos.

SYL // VR

Lusa/Fim