"Estou muito feliz por voltar aqui. Espero que a equipa se prepare muito bem para o que vem aí, já que o campeonato é muito forte. Queremos fazer uma época melhor do que a anterior. Penso que com uma boa preparação vamos consegui-lo", afirmou o atleta ao departamento de comunicação do clube.

As declarações de Barreto acontecem no dia em que o Santa Clara começou a temporada 2022/23 com os habituais exames médicos.

Depois do sétimo lugar na edição passada da I Liga de futebol, os açorianos vão partir para a quinta época consecutiva na principal divisão nacional.

"É importante tentar fazer uma época melhor que a anterior. Foi muito boa e conseguimos bater recordes importantes, mas o Santa Clara é uma equipa que quer sempre mais. Então vamos tentar melhorar a classificação e lutar por [mais] recordes", reforçou Barreto.

O colombiano, que chegou em janeiro à formação insular, considerou ainda uma "vantagem" a continuidade de Mário Silva como treinador principal.

"Vai-nos fortalecer muito porque conhecemos o mister e sabemos como quer jogar. Sabemos a importância que tem continuar com o mesmo mister e vai-nos ajudar a fortalecer em relação à época passada", assinalou.

No arranque da época do conjunto da ilha de São Miguel, os dias de hoje e de sexta-feira vão servir para os habituais testes médicos, sendo que o treino de campo está marcado para a próxima segunda-feira.

Para a temporada 2022/23, o Santa Clara já assegurou três reforços, todos provenientes de escalões inferiores do futebol português.

A formação insular assegurou a transferência do lateral Tomás Domingos (proveniente do Mafra), do médio Martim Maia (ex-Amora) e do guarda-redes Ricardo Silva (oriundo do FC Porto B).

Em sentido inverso, já abandonaram o clube açoriano os atletas Nené, Lincoln, Cryzan, Villanueva e Bouldini.

