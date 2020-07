Em comunicado, o campeão espanhol explicou que, após uma semana de férias, todos dos jogadores e membros do plantel foram submetidos ao teste da covid-19 e que Mariano Díaz, de 26 anos, teve um resultado positivo.

"O jogador está de perfeita saúde e a cumprir o protocolo de isolamento sanitário em sua casa", esclareceu o Real Madrid.

O avançado da República Dominicana, que foi formado no clube de Madrid, já não participou no treino e vai falhar o embate em 07 de agosto com o Manchester City, em Inglaterra, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, os 'citizens' venceram por 2-1.

Díaz, que teve uma passagem pelo Lyon, é pouco utilizado por Zidane no Real Madrid, com apenas um total de 20 minutos na retoma do campeonato espanhol, que, entretanto, já terminou.

