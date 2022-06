A equipa búlgara estava a viajar em dois autocarros para o hotel quando um dos veículos se despistou, o que causou um "acidente grave", referiu a federação búlgara de futebol,

O futebolista de 29 anos, que alinha no Botev Plovdiv, foi submetido a uma intervenção cirúrgica, de cerca de duas horas.

"A operação de Todor Nedelev após o grave acidente rodoviário envolvendo a nossa seleção em Tbilissi foi bem-sucedida. O médio sofreu um traumatismo cranioencefálico, que exigiu cirurgia do Dr. Shota Ingorokva. Nedelev permanecerá sob a supervisão das equipas médicas locais, bem como do médico da equipa nacional Dr. Biser Bochev", explicou a federação.

Segundo a informação divulgada, nenhum outro jogador da seleção búlgara ou membro do 'staff' sofreu ferimentos.

O jogo da Liga das Nações entre a Geórgia e a Bulgária terá lugar este domingo no Dinamo Arena, em Tbilissi. No Grupo C4, os georgianos lideram como nove pontos, com três vitórias em três jogos, enquanto os búlgaros estão em terceiro, com apenas dois.

