"Joaquín Caparrós será treinador do Sevilha até ao final desta temporada 2024/25 depois de ser conhecida a destituição de García Pimienta. O clube chegou a acordo com Caparrós para orientar a equipa nesta fase final da época", lê-se no sítio dos sevilhanos na Internet.

Esta será a quarta vez que o técnico de 69 anos vai comandar o Sevilha, depois de ter estado no clube entre 2000 e 2005 e de ter estado no banco nos últimos quatro jogos da temporada 2017/18 e nos derradeiros 11 da época 2018/19.

O 14.º classificado do campeonato espanhol tinha anunciado esta manhã a saída de García Pimienta, após quatro derrotas consecutivas na La Liga, incluindo na sexta-feira com o Valência.

O treinador catalão, de 50 anos, orientava o Sevilha desde o início da época e, no campeonato, somou nove vitórias, outros tantos empates e 13 derrotas.

