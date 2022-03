O gaulês venceu a competição dos automóveis, tornando-se no primeiro piloto a conquistar uma prova mundialista aos comandos de um carro elétrico, batendo o checo Martin Prokop (Benzina), segundo classificado, por 29.49 minutos, enquanto o polaco Jacob Przygonski (Mini) terminou em terceiro, a 1:28.53 horas.

Nas duas rodas, 'Quim' Rodrigues Jr. concluiu a quinta e última etapa, com pouco mais de 200 quilómetros cronometrados, na oitava posição, caindo do quinto para o sexto posto final, a 10.10 minutos do vencedor, o britânico Sam Sunderlang (GasGas), recente vencedor do rali Dakar.

"Foi uma boa semana para nós, com um bom desempenho quer da mota quer meu. A Hero está a fazer um trabalho fantástico e os resultados falam por si", frisou o piloto natural de Barcelos.

Sunderland venceu a última etapa, concluindo a prova em 16:54.24 horas, deixando o segundo classificado, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), a 3.08 minutos, e o terceiro, o chileno Pablo Quintanilla (Honda), a 3.56 minutos.

"Foi uma corrida interessante para nós", disse Rúben Faria, o português que gere a equipa da Honda, lamentando a ausência do espanhol Joan Pedrero, devido a lesão, pois "é um piloto que se adapta bem a este tipo de corridas".

A Honda venceu "por marcas, o que dá alguma vantagem no Mundial", sublinhou Ruben Faria.

A próxima prova disputa-se na Andaluzia, em Espanha, de 07 a 12 de junho.

