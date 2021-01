Joaquim Rodrigues, Dakar, Prólogo: “Tive um ‘feeling’ estranho com a moto”

10.º classificado no prólogo do Dakar 2021, Joaquim Rodrigues gostou do comportamento da sua Hero mas admitiu ter um “feeling” estranho neste início de prova. The post Joaquim Rodrigues, Dakar, Prólogo: “Tive um ‘feeling’ estranho com a moto” first appeared on Offroadmoto.