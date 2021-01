Joaquim Rodrigues, Dakar, Etapa 5: “Perdi-me três vezes”

Depois do fantástico 6.º lugar de ontem, Joaquim Rodrigues teve hoje a difícil missão de arrancar no grupo da frente. Regular ao longo da etapa, o piloto da Hero foi 22.º no dia e ocupa atualmente o 19.º posto na classificação geral.