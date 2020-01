Joaquim Rodrigues, Dakar 2020: “Tive uma grande queda” Joaquim Rodrigues sofreu hoje um contratempo mas, ainda assim, registou o 25.º tempo mais rápido na quinta etapa do Dakar. desporto MotoSport desporto/joaquim-rodrigues-dakar-2020-tive-uma-grande-_5e17949e22bb341c1a1f8b6c





Joaquim Rodrigues sofreu hoje um contratempo mas, ainda assim, registou o 25.º tempo mais rápido na quinta etapa do Dakar.

“Estava a correr tudo bem mas, assim que entrámos na segunda parte da etapa, tive uma grande queda. Estou muito dorido mas consegui trazer a minha Hero até ao fim”.

Fruto do problema mecânico sofrido logo no primeiro dia, “J-Rod” foi afastado da classificação geral mas mantém-se em prova no “Dakar Experience”.

—

(Foto: Hero Motosports)