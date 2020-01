Joaquim Rodrigues, Dakar 2020: “Hoje foi um bom dia para mim” Apesar de estar fora da classificação geral da prova, Joaquim Rodrigues voltou a fazer uma etapa consistente, no final da qual registou o 27º tempo. desporto MotoSport desporto/joaquim-rodrigues-dakar-2020-hoje-foi-um-bom-_5e18ecf37d80d11be4b982ed





Apesar de estar fora da classificação geral da prova, Joaquim Rodrigues voltou a fazer uma etapa consistente, no final da qual registou o 27º tempo.

“Hoje foi um bom dia para mim. Comecei a etapa muito bem e passei por alguns pilotos até chegar ao ponto de reabastecimento. Lá, reparei numa espécie de líquido a sair da mota e decidi imediatamente contiuar com cuidado, pelo que estou muito contente por levar hoje a minha Hero até ao final da etapa”, disse o português.

Recordamos que o piloto da Hero MotoSports está a competir no “Dakar Experience” mas nem por isso deixou de dar o seu melhor nesta longa etapa.

“Estamos aqui depois de terminar a dura primeira semana e é uma sensação muito boa. Amanhã teremos um dia de descanso e tentaremos recuperar para a próxima semana do Dakar”, disse Joaquim Rodrigues, satisfeito com a sua prestação no dia de hoje.

Foto: Hero MotoSports