Joaquim Rodrigues, Andalucia Rally: “Hoje foi um dia melhor que ontem”

Joaquim Rodrigues foi o 11.º classificado na primeira etapa do Andalucia Rally. O piloto de Barcelos partilhou nas redes sociais as suas impressões sobre este dia. The post Joaquim Rodrigues, Andalucia Rally: “Hoje foi um dia melhor que ontem” first appeared on Offroadmoto.