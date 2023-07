"Sentimo-nos muito felizes pois estamos onde queremos estar. Queremos aproveitar esta oportunidade ao máximo para evoluirmos, para marcarmos o futebol nacional, para valorizar os nossos jogadores e ir à procura da vitória passo a passo", afirmou Joaquim Milheiro, na véspera da estreia ante a Polónia, no Grupo A.

O técnico, citado no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), deu conta dos "dias muito intensos" de preparação para o jogo de segunda-feira, no qual a equipa estará "consciente do rigor e da elevada exigência".

Depois, alertou para a qualidade do oponente e deu o mote para obter o triunfo na estreia.

"Compete-nos compreender as competências do adversário, nomeadamente na transição ofensiva, nos duelos ou na capacidade de defender. Também têm um espírito de grupo muito forte. Dentro da nossa identidade e vontade de jogar, vamos procurar superar a Polónia e conseguir a vitória", analisou.

Por sua vez, o capitão de equipa, Diogo Prioste, falou da ansiedade vivida pelo grupo e manifestou "muita vontade de entrar da melhor maneira".

"Estamos ansiosos, cientes do nosso trabalho, preparados e, sem dúvida, com muita vontade de entrar da melhor maneira. Estamos fortes, estamos juntos e mais preparados do que nunca para, amanhã [segunda-feira], dar uma boa resposta", expressou.

No Europeu em Malta, Portugal inicia a competição na segunda-feira diante da Polónia, na cidade de Paola, seguindo-se na quinta-feira a Itália, em Ta'Qali, e, na derradeira jornada do Grupo A, no dia 09 de julho, a seleção anfitriã, na cidade de Xewkija.

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para as meias-finais da competição, agendadas para o dia 13 de julho, enquanto a final será jogada em 16 de julho.

