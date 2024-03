Na primeira bateria da ronda de eliminação, o campeão nacional ficou no terceiro e último posto, com 10,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,50 e 3,83), atrás dos norte-americanos Griffin Colapinto (14,80) e Jake Marshall (11,46).

Depois de três dias sem competição, devido às condições metereológicas adversas, o Meo Rip Curl Pro Portugal recomeçou hoje na praia do Molho Leste, mais abrigada do vento e da ondulação fortes que se sentem em Peniche do que a praia de Supertubos, onde começou o evento na terça-feira.

No quadro feminino, a portuguesa Francisca Veselko já entrou em ação, na terceira bateria da primeira ronda, ficando no terceiro e último posto e sendo relegada para as repescagens.

Na sua estreia no circuito principal da WSL, a campeã nacional 'Kika' Veselko fez 8,67 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,90 e 2,77), enquanto a norte-americana Caroline Marks, campeã mundial, marcou 10,50 e a havaiana Gabriela Bryan pontuou 8,83.

A jovem lusa de 20 anos, que se sagrou campeã mundial júnior em janeiro de 2023, vai defrontar a norte-americana Caitlin Simmers - vencedora da etapa de Peniche no ano passado - no primeiro 'heat' (bateria) da repescagem, que vai ser disputado ainda hoje.

Além de Francisca Veselko e Joaquim Chaves, Portugal está representado neste campeonato por Frederico Morais - o único atleta português que integra o circuito mundial - e Matias Canhoto, ambos já qualificados para a terceira ronda.

A competição arrancou em 06 de março e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.

DN // PFO

Lusa/Fim