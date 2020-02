João Vieira marcha para o diploma olímpico depois do 20.º título em pista coberta O marchador João Vieira (Sporting) reconheceu que foi mais fácil conquistar hoje o seu 20.º título de campeão português em pista coberta do que o primeiro, apontando a um lugar entre os oito primeiros em Tóquio2020. desporto Lusa desporto/joao-vieira-marcha-para-o-diploma-olimpico_5e5aa49a24393212abda4406





"Este ano foi o título mais fácil de conquistar. Nos primeiros anos, tinha uma luta bastante grande com o meu irmão gémeo [Sérgio Vieira] e o José Urbano, por isso, era mais difícil. Hoje foi fácil, porque a juventude não está virada para a pista coberta", afirmou o atleta de Rio Maior.

Na Expocentro, em Pombal, João Vieira, de 44 anos, impôs-se pela 20.º vez nos 5.000 metros de marcha, em 19.38,98 minutos, deixando Rui Coelho (Seia) no segundo lugar, a mais de um minuto (20.55,10). Cristiano António (Seia) foi o terceiro (22.28,16).

"Eu também vim para fazer uma marca, para ver o meu estado de forma, por isso é que dei este avanço, mas respeito-os e eles respeitam-me a mim, e eu vim para me testar", sublinhou.

João Vieira reforçou o estatuto de atleta masculino mais titulado nos campeonatos de pista coberta, à frente de Carlos Calado (16), sendo apenas batido no setor feminino por Carmo Tavares (23 títulos), destacando-se da lançadora Teresa Machado (19), que morreu na sexta-feira e hoje foi homenageada com um minuto de silêncio antes do arranque dos campeonatos.

Desde 1996, só Sérgio Vieira 'roubou' por cinco vezes o cetro de campeão ao atual vice-campeão do mundo de 50 quilómetros, distância para a qual se prepara para enfrentar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

"Não me sinto mais responsabilizado. Continuo a ser a mesma pessoa, com a minha maneira de ser, estar e capacidade de trabalho. Vou porque tenho prazer no que faço e falta-me uma coisa no meu palmarés, que é um diploma olímpico e é para isso que eu vou lutar", frisou.

O marchador assumiu-se ainda "tranquilo" sobre os riscos inerentes ao surto do coronavírus, uma vez que a sua preparação vai decorrer sobretudo em território português, por não necessitar de lutar por mínimos.

"Vou continuar a fazer a minha preparação da mesma forma, não tenho muitas competições lá fora e as deslocações para estágio são em Portugal. Por isso, estou tranquilo", concluiu.

Vieira tem como melhor resultado olímpico o 10.º lugar nos 20 quilómetros de marcha em Atenas2004, contando ainda o 11.º posto em Londres2012, o 31.º no Rio2016 e o 32.º em Pequim2008. Em Sydney, em 2000, não alinhou por doença.

Nas últimas duas edições dos Jogos alinhou também na mais longa prova do calendário de atletismo, mas não terminou em ambas.

JP // RPC

Lusa/Fim