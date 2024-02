João Vieira e Vitória Oliveira sagram-se campeões nacionais de 15 km marcha

João Vieira, do Sporting, em masculinos, e Vitória Oliveira, do Benfica, em femininos, sagraram-se hoje campeões nacionais dos 15 quilómetros marcha, nos primeiros campeonatos absolutos da distância, realizados em Olhão, no distrito de Faro.