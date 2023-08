A partida para as duas provas é simultânea, na Praça dos Heróis, no centro da capital húngara, às 07:00 locais (06:00 em Lisboa) sendo a segunda competição de João Vieira em Budapeste2023, depois do 33.º lugar nos 20 quilómetros marcha, no sábado, e a estreia de Inês Henriques.

Os dois atletas de Rio Maior enfrentam a competição da mais longa prova de marcha longe do fulgor que apresentaram nos 50 quilómetros, na qual Inês Henriques se sagrou campeã do mundo, em Londres2017, com recorde mundial, e João Vieira arrebatou a medalha de prata, em Doha2019, quando se tornou no medalhado mais velho de sempre [aos 43], juntando-a ao bronze nos 20 em Moscovo2013.

Numa distância não olímpica, Vieira apresenta-se com 02:33.34 horas como melhor marca do ano, 11 segundos mais do que o seu recorde pessoal, enquanto Henriques apresenta 02:53.14 como melhor resultado de 2023, longe das 02:45.51 do melhor tempo de sempre.

Os dois veteranos cumprem marcos históricos nas suas carreiras em Mundiais, com João Vieira a igualar o recordista absoluto, o espanhol e também marchador Jesus Ángel García Bragado, que terminou a carreira em Tóquio2020, aos 51, dois anos depois de ter somado a 13.ª presença seguida em Campeonatos do Mundo, em Doha2019, então como o mais velho de sempre, com 49 anos e 347 dias.

Vieira chegou a este registo com menos dois anos do que o espanhol, enquanto Inês Henriques iguala, na posição imediata na hierarquia a conterrânea Susana Feitor, com a sua 11.ª participação -- o mongol Bat-Ochiryn Ser-Od pode alcançá-las, no domingo, na maratona.

No ranking exclusivamente luso, depois deste trio de marchadores, seguem-se a fundista Fernanda Ribeiro, a lançadora Teresa Machado e o saltador Nelson Évora, com sete, cada.

Na partida para os 35 quilómetros marcha vão estar ainda outros dois 'quarentões', casos da norte-americana Stephanie Casey e o equatoriano Andrés Chocho, ambos de 40, numa lista de partida em que os dois lusos são os mais velhos.

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA(S)

07:00 (06:00) 35 quilómetros marcha (F) Inês Henriques

07:00 (06:00) 35 quilómetros marcha (M) João Vieira

