Sousa, de 34 anos, subiu a 271.º um dia depois de falhar a conquista do primeiro título 'challenger' desde 2013, no Complexo Desportivo do Monte Aventino, perdendo com o italiano Luca Nardi.

O vimaranense, de volta a uma final 15 meses depois, ainda venceu o primeiro set, mas saiu derrotado frente ao 153.º jogador mundial, pelos parciais de 5-7, 6-4 e 6-1, falhando o primeiro título deste circuito desde Guimarães2013.

O Porto Open marcou o regresso à competição de João Sousa, depois de ter anunciado, no início de junho, uma paragem na carreira para recuperar de uma lesão nas costas.

É o único tenista português a vencer torneios ATP em singulares e tinha como última vitória, antes desta sequência até à final no Porto, um triunfo na primeira ronda do Estoril Open em abril, e o que teve a melhor classificação de sempre no ranking mundial (28.º).

Campeão em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015), Estoril (2018) e Pune (2022), Sousa, duas vezes olímpico e que passou oito anos ininterruptos no top 100 mundial (até março de 2021), viu o seu sólido percurso perturbado por uma grave lesão no pé esquerdo no final de 2019.

O melhor português continua a ser Nuno Borges, no 77.º posto, uma subida de dois lugares em relação à última atualização, com Frederico Silva (223.º) e Gonçalo Oliveira (262.º) a completarem o 'pódio' nacional.

Alcaraz, espanhol de 20 anos, continua como número um mundial e em cima de um top 10 com apenas uma mudança, a subida do grego Stefanos Tsitsipas a quarto, por troca com o norueguês Casper Ruud.

