João Sousa faz boa exibição e passa aos 'quartos' do 'challenger' de Maiorca

O tenista português João Sousa conquistou hoje mais uma vitória no Rafa Nadal Open by Sotheby's, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, ao bater o espanhol Roberto Ortega-Omedo e a qualificar-se para os quartos de final.