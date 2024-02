Escalado para o segundo desafio do dia de hoje, o vimaranense, antigo 'top-30' mundial e atual 245.º colocado, não foi capaz de contrariar a superioridade do adversário (55.º ATP), a jogar em casa, no piso rápido 'indoor' da Gatorade Center, e cedeu em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-3.

Naquele que é o terceiro confronto direto entre as duas nações na emblemática competição, a Finlândia, semifinalista da edição de 2023 da Taça Davis, parte para o segundo dia da eliminatória a precisar de conquistar apenas um ponto, nos três encontros previstos para sábado (um de pares e dois de singulares), para bater a seleção nacional e regressar às Davis Cup Finals.

