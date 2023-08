João Sousa, 352.º classificado do ranking mundial, bateu Jules Marie, 297.º posicionado na hierarquia da ATP, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-0, após uma hora e 17 minutos de confronto no 'court' em piso duro do complexo de ténis do Monte Aventino.

O veterano tenista, de 34 anos, encontrou forte oposição no primeiro set por parte do francês, que tinha eliminado o português Gastão Elias na segunda ronda, mas não teve dificuldade em fechar o segundo parcial, atingindo a 10.ª final no circuito secundário, depois de ter disputado 12 no principal.

No domingo, João Sousa vai discutir o título com Nardi, número 153 do mundo e quarto cabeça de série, que hoje se impôs ao francês Antoine Escoffier, 162.º colocado do ranking e sétimo pré-designado, por 7-6 (7-3) e 6-4, após uma hora e 41 minutos de encontro.

João Sousa, que tem como melhor classificação na hierarquia mundial o 28.º lugar alcançado em 2016, vai defrontar pela primeira vez Nardi, que afastou o português Gonçalo Oliveira na segunda eliminatória.

