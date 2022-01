O tenista natural de Guimarães, 140.º do circuito, ficou a um triunfo do quadro principal do Open da Austrália, ao derrotar o 195.º do mundo, em uma hora e 59 minutos, juntando-se nesta fase ao compatriota Gastão Elias (216.º) que antes tinha superado o peruano Juan Pablo Varillas (128.º), pelos parciais de 7-6 (9-7), 4-6 e 6-4.

No encontro decisivo para chegarem ao quadro principal, Elias vai defrontar pela primeira vez o cazaque Timofey Skatov, 255.º da tabela ATP, e Sousa o moldavo Albot, 123.º, que venceu em três dos cinco encontros anteriores.

Já Frederico Silva, 240.º da hierarquia, ficou pelo caminho, ao perder na segunda ronda do 'qualifying' frente ao italiano Thomas Fabbiano, 202.º do circuito, por 6-2 e 7-5, em uma hora e 22 minutos.

João Domingues foi eliminado na primeira ronda do 'qualifying' e Nuno Borges foi obrigado a desistir antes de se estrear, por estar infetado pelo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

