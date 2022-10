O vimaranense, de 33 anos, fez equipa com o espanhol Pablo Carreño Busta, com quem perdeu por 2-0 com os argentinos Maximo González e Andres Molteni, em hora e oito minutos, pelos parciais de 6-2 e 6-4.

Na segunda-feira, João Sousa já tinha sido afastado na primeira ronda da prova de singulares, ao perder por 6-2 e 6-0 ante o austríaco Dominic Thiem.

