O árbitro da associação de Braga, de 35 anos e internacional desde 2016, vai estar pela nona vez num clássico, mas pela primeira num duelo entre os rivais lisboetas, tendo como assistentes no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Bruno Jesus e Luciano Maia, o quarto árbitro vai ser Vítor Ferreira, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Hugo Miguel, coadjuvado por Pedro Felisberto (AVAR).

O líder Benfica sagra-se campeão nacional pela 38.ª vez se vencer no dérbi marcado para domingo, às 20:30, o rival Sporting, quarto classificado com 70 pontos, menos 13 do que os 'encarnados', que detêm quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, atual detentor do título e que visita o Famalicão, no sábado, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

JP // VR

Lusa/Fim