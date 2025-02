"Não é por termos feito um resultado menos conseguido que somos uma equipa fraca, pelo contrário. Temos de dar uma resposta e mostrar o Casa Pia que somos e mostrámos ser contra o Benfica. Ficou provado o crescimento desta equipa, tivemos um percalço, serviu para aprendermos e sermos melhores. Independentemente do adversário, nós queremos dar já uma resposta", sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo.

Os 'gansos' alcançaram cinco vitórias e dois empates até à derrota na visita aos Açores, o que garantiu a chegada ao sexto lugar, mas João Pereira alertou para um Estrela da Amadora que "vai dar muito trabalho" e que necessita de somar pontos.

"Tanto o Estrela da Amadora precisa da vitória, e nós sabemos disso, como o Casa Pia, pois quer ser coerente e continuar a potenciar jogadores e o clube. Tenho a certeza de que assistiremos a um jogo bastante competitivo. No que nos toca, temos de estar ao nosso melhor nível para conseguir levar os três pontos", expressou.

O duelo entre lisboetas e amadorenses é o primeiro após o encerramento do mercado de inverno, que foi movimentado nas duas equipas nos derradeiros dias, com o técnico a explicar que o Casa Pia foi "muito cirúrgico" nas contratações e está mais forte.

"Mesmo com pouco tempo, já absorveram o nosso processo. Contratámos jogadores que considero inteligentes, curiosos e interessados. São jovens que têm de ter a dupla responsabilidade do querer e da vontade de aprender. Teremos uma resposta positiva deles, para agarrar a oportunidade de jogarem no Casa Pia e na I Liga portuguesa. Vêm para uma equipa sólida e dá muito trabalho encontrar espaço dentro do 'onze'", disse.

Apesar do grande conforto na tabela, face ao objetivo da permanência que foi traçado no início da temporada, João Pereira assegurou que o conformismo é algo que não se pode enquadrar no grupo e que, por isso, pretendem alimentar-se com mais ambição.

"Queremos alimentar-nos cada vez com mais pontos e garantir o primeiro objetivo da manutenção. Depois, fazer o que ainda não foi feito no Casa Pia, uma pontuação que não se alcançou antes. Quem tiver a mentalidade de conformismo, não se enquadra no clube. Tem de estar bem patente esta ideia, pois se for para fazer igual aos outros, não vale a pena perder tempo. Todos temos de estar alinhados e, felizmente, temos a simbiose entre as partes e o projeto do Casa Pia é cada vez mais falado", frisou ainda.

O Casa Pia, sexto, com 30 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 16.º e antepenúltimo, com 17, no domingo, às 20:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

