João Pedro Sousa lembrou as duas últimas partidas, em que o Famalicão perdeu (frente ao Vitória de Guimarães, por 3-1, e perante o Estrela da Amadora, por 1-0), e reconheceu que a equipa está preparada para conquistar os três pontos.

"Parece que o objetivo das duas equipas é ganhar. Mas, para nós, é mais importante, porque antes houve dois jogos impactantes até pela forma que perdemos. Não conseguimos analisar e colocar as ideias em campo e não mostrámos o nosso crescimento ao longo destes últimos tempos. Este jogo é bastante importante para nós também no aspeto pontual, porque queremos somar três pontos para subir na tabela e para regressar às vitórias", referiu o treinador em conferência de imprensa.

O técnico da formação minhota acredita, no entanto, que o Gil Vicente vai criar "grandes problemas".

"É um adversário muito organizado. Ofensivamente, tem muitas dinâmicas. Tem uma capacidade de finalização muito grande. Portanto, nesse aspeto, vai criar-nos problemas, até pelo número de golos que tem no campeonato. Considero que o Gil Vicente tem um número excessivo de golos para a qualidade de jogo que apresenta. Também tem uma linha defensiva consistente na maior parte do tempo de jogo. Vai fazer um campeonato interessante. Cabe-nos desmontar esta equipa organizada", explicou ainda.

Questionado sobre se continua de olhos postos no quinto lugar, João Pedro Sousa manteve o foco no objetivo, mas, ainda assim, não o marcou como prioridade.

"Fui claro antes do início do campeonato. O objetivo que tínhamos, tendo em conta a proposta do clube, foi, de facto, colocar a equipa no quinto lugar e poder até chegar à final da Taça de Portugal. É importante conseguirmos vencer este jogo para irmos atrás desse objetivo, mas temos de ter muito cuidado, porque, paralelamente, existem outros objetivos. A nossa prioridade não é o quinto lugar. Troco o lugar onde estou pelo crescimento da equipa. Isso sim é importante, porque sem essa base vamos andar em resultados e exibições como numa montanha-russa", defendeu.

O treinador abordou ainda a 'onda' de expulsões que tem acontecido na equipa do Famalicão nos últimos jogos e explicou como isso prejudica o grupo.

"Se existisse um padrão neste número elevado de expulsões, poderia chegar a alguma conclusão. Mas, honestamente, custa-me chegar a alguma explicação, porque há vários motivos para as expulsões. Não há um padrão concreto e, nos termos posicionais, não me parece que a equipa fique desequilibrada. Existe um número exagerado de amarelos, poderá ser também por aí. Nem sequer a falta de experiência dos meus jogadores posso apontar. Mas condiciona sempre o jogo seguinte e são já seis expulsões e 12 jogadores penalizados", disse.

O Famalicão, oitavo com 12 pontos, recebe este sábado, às 18:00 horas, o Gil Vicente, 11.º classificado, com 10, para uma partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por José Bessa, da associação do Porto.

