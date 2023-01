O Famalicão venceu na visita ao Desportivo de Chaves na última ronda do campeonato, depois de ter também triunfado na partida anterior, frente ao Estoril Praia, em partida a contar para a Taça da Liga.

João Pedro Sousa explicou que a "equipa está motivada" e garantiu que já procuravam "estes resultados e estas exibições há algum tempo".

Para este encontro, com o Vizela, o técnico espera um jogo complicado, mas garantiu que a equipa famalicense está preparada.

"Preparámo-nos como nos preparámos no último jogo, trabalhámos como trabalhámos no último jogo, e percebemos que vamos ter um desafio muito complicado, com uma equipa muito competitiva, muito bem trabalhada, com excelentes jogadores. Vêm de um resultado impactante, um jogo impactante, pela sua qualidade. Vamos encontrar uma equipa também ambiciosa e motivada", começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Vizela.

O treinador, ainda assim, considerou que terá pela frente "um desafio tremendo" e que isso dá "motivação".

"Vamos tentar manter as exibições de Chaves e com o Estoril. O que não é nada fácil. Mas é o que vamos tentar fazer, sermos competitivos e trazer novamente a vitória para Famalicão", garantiu.

Sobre o que mudou para a equipa entrar nesta fase ascendente, o técnico famalicense não quis entrar em grandes euforias e garantiu que ainda "existe muita coisa a melhorar".

"Demos continuidade ao que vínhamos a fazer, os jogadores nunca baixaram os braços, nunca deixaram de trabalhar. Nós também não. Acreditávamos na nossa ideia, na forma de trabalhar e felizmente as coisas começam a surgir de outra forma. Não quer dizer que as coisas estão finalizadas, longe disso. Foram dois jogos, dois jogos bom. Mas só foram dois jogos. Temos que ser realistas", defendeu.

Apesar da boa fase, o técnico salientou que a equipa ainda tem "muita coisa a melhorar" e rejeitou a ideia de qualquer facilidade no futuro.

O Famalicão, em 14.º lugar, com 14 pontos, recebe esta sexta-feira, às 21:15, o Vizela, 11.º classificado, com 18, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

